FIA past bekritiseerde DRS-zone aan in Bakoe

Dit weekend wordt de Azerbeidzjaanse Grand Prix verreden op het stratencircuit in hoofdstad Bakoe. Het is een bijzondere baan met zeer lange rechte stukken, en dit jaar is er iets opvallends aangepast. De FIA heeft namelijk geluisterd naar de kritiek van de coureurs.

Vorig jaar was er iets opvallends aangepast aan het Baku City Circuit. De tweede DRS-zone was namelijk ingekort. De coureurs moesten zeer lang wachten voordat ze hun vleugel mochten openklappen op het lange rechte stuk. Daar waren ze niet blij mee, want het zorgde ervoor dat ze minder konden inhalen. De FIA is deze kritiek niet vergeten en uit de documenten van de autosportfederatie blijkt dat de DRS-zone weer is aangepast.

De coureurs mogen dit jaar hun DRS weer activeren na 347 meter na bocht twintig. Vorig jaar mochten ze pas op het knopje drukken na 447 meter. Deze extra honderd meter moet ervoor zorgen dat de coureurs meer inhaalacties kunnen gaan inzetten. Met deze aanpassing grijpt de FIA eigenlijk terug op het verleden, wat voor 2023 was het al het geval dat de coureurs op deze afstand hun DRS weer mochten activeren. De FIA heeft geen officiële reden gegeven voor de aanpassing, maar het is dus wel duidelijk dat ze hebben geluisterd naar de coureurs.