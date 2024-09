Het bijna zes kilometerlange stratenparcours van Bakoe is een divers baantje met allerlei bochtencombinaties en het bekende lange volgas-gedeelte van 2.2 kilometer richting start en finish plus de krappe bocht langs het prachtige kasteel Mardakan. Het is zo nauw daar dat er geen twee F1-wagens door heen kunnen. Toch biedt het circuit genoeg uitwijkmogelijkheden als je even de 'afslag' mist. Even doorschieten en dan 'kontje' keren. Veel coureurs kunnen dat zowat met de ogen dicht, maar één rijder had er in het verleden wat meer moeite mee.

Voormalig F2-coureur Mahaveer Raghunathan, die meer bekend stond als brokkenpiloot met veel cash om deze dure hobby uit te voeren, had in 2020 geen idee hoe hij zijn auto moest keren. De Indiër was daarvoor doorgeschoten bij de tweede bocht en stond dwars bij een uitloopstrook. Een halve draai maken leek vanzelfsprekend, maar was voor Raghunathan dus een hele opgave. De bolide ging van voor en naar achteren. Het leek op een automobilist die in een druk, smal straatje van Amsterdam geen raad wist. Zelfs marshals stonden met verbazing te kijken. Één baanmedewerker kwam te hulp. Daarna kwam er nog een tweede en zelfs een derde bij om de wagen weer de baan op te krijgen.



Dat gaf de volgende hilarische beelden op.