FIA komt met statement na ophef over meebuigende voorvleugels

In Monza was er afgelopen weekend veel te doen over meebuigende voorvleugels. Bij Red Bull en Ferrari keken ze argwanend naar de voorvleugels van Mercedes en McLaren. De FIA heeft nog op deze verhalen gereageerd met een speciaal statement over de voorvleugels.

De flexiwings zijn een terugkerend thema in de Formule 1. In Monza gingen er veel verhalen rond over mogelijk meebuigende voorvleugels van McLaren en Mercedes. Op onboardbeelden leek het erop dat de vleugels mee bewogen, en dat kan tegen de regels zijn. Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn Ferrari-concullega stelden niet dat illegaal was, maar ze wilden wel duidelijkheid krijgen van de FIA.

Controles

De autosportfederatie heeft nu voor het eerst gereageerd op de verhalen van de afgelopen dagen. De FIA deelde een statement met de internationale media: "De FIA onderzoekt de voorvleugels tijdens elk weekend met allerlei controles met betrekking tot het technische reglement. Alle voorvleugels voldoen momenteel aan de regels van 2024. Sinds het raceweekend in België heeft de FIA tijdens de eerste twee vrije trainingen extra data verzameld om het dynamische gedrag te beoordelen, met behulp van een door de FIA voorgeschreven videocamera die delen van de voorvleugel vastlegt die niet zichtbaar zijn met de officiële camera's van de FOM."

Recht

De FIA stelt dat de tests doorgaan tot en met de Grand Prix van Singapore. Ze willen een grotere database creëren en een objectief beeld schetsen van de situatie: "Geen enkel onderdeel is oneindig stijf en daarom zijn er testen opgenomen in het reglement. De voorvleugel is door de jaren heen een uitdagend gebied gebleken, omdat de aerodynamische belasting per deelnemer varieert. Het is daarom moeilijk om de juiste balans te vinden die representatief is voor alle constructies en verschillende voorvleugels. De FIA heeft het recht om nieuwe tests door te voeren als er onregelmatigheden worden vermoed. Er zijn geen plannen voor de korte termijn, maar we evalueren de situatie met het oog op de middellange en lange termijn."