McLaren deelt flinke waarschuwing uit: "Komt nog meer aan"

Het team van McLaren was met Lando Norris oppermachtig in Zandvoort. Ze deelden een gevoelige tik uit aan Red Bull Racing en Max Verstappen. Andrea Stella was trots op zijn team en hij stelt dat er nog meer updates aankomen voor de komende races.

McLaren introduceerde in Zandvoort een groot updatepakket. Of de nieuwe onderdelen het verschil maakten, was niet helemaal duidelijk. Wat wel opviel was dat Norris een enorme voorsprong had op Verstappen. In de kwalificatie was hij een tik sneller dan Verstappen, en in de race was hij oppermachtig. Norris kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de streep.

Verschil

McLaren-teambaas Andrea Stella was enorm trots op het resultaat van zijn team. Hij durft niet te zeggen of de zege van Norris mede mogelijk werd gemaakt door de updates. Bij F1 TV sprak Stella zich uit: "Het verschil dat we dit weekend hebben gezien, is groter dan wat de updates kunnen doen. Ik denk dat dit toch gewoon een circuit is dat erg goed bij onze auto lijkt te passen. Natuurlijk hebben de updates wat extra's gebracht, maar ik wil niet zeggen dat die updates enkel en alleen verantwoordelijk waren voor onze prestaties hier."

Nieuwe updates

De zege van Norris zorgde ervoor dat McLaren zich nu echt in de strijd om de wereldtitels kan gaan mengen. Stella is trots op het resultaat en hij ziet perspectief: "Er komen nog meer projecten aan voor de komende races en dat maakt het laatste deel van het seizoen spannend. Laten we zeggen dat we erin blijven geloven. Red Bull is een dominant team en ze weten heel erg goed wat ze doen. Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar we zijn vastbesloten."