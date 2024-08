Mercedes nog lang niet tevreden: "Dit fix je niet zomaar"

Het team van Mercedes heeft dit seizoen al veel stappen grote stappen gezet. Ze kunnen nu weer meestrijden om de zeges, maar nog niet alles is in orde. Andrew Shovlin stelt dat er nog genoeg werk aan de winkel is en hij wijst naar hoe Mercedes omgaat met de banden.

Mercedes begon het seizoen met een flinke achterstand. Ze moesten hard doorwerken om de aansluiting te vinden bij de andere topteams. Ze slaagden in die missie en nu kunnen ze echt vechten met de concurrentie van Red Bull Racing, Mercedes en McLaren. Vlak voor de zomerstop wist Mercedes twee races te winnen en waren ze soms veel sneller dan hun concurrenten. Dat betekent echter niet dat ze helemaal tevreden zijn.

Er zijn namelijk nog puntjes van kritiek. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin wijst naar de problemen die Mercedes heeft met de banden. Bij Motorsport.com geeft hij tekst en uitleg: "Ik denk dat we op circuits als Silverstone een heel erg stabiele achterkant hadden. In Oostenrijk en Hongarije hadden we dan weer geen goede stabiliteit. Dat komt door het feit dat het erop lijkt dat we meer temperatuur in de banden hebben dan anderen. We weten dat we werk moeten verrichten op dat gebied. We hebben daar ook plannen voor, maar het is niet iets dat je zomaar kan fixen met een aero-update. Het zal gaan afhangen van een paar ontwikkelingen."