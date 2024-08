Teams mogen vanaf 2026 eigen velgenleverancier kiezen

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Op veel gebieden zal er iets gaan veranderen. Pirelli blijft echter de banden leveren, maar op die banden zullen vanaf 2026 wel andere velgen zitten. De FIA stapt namelijk af van een enkele velgenleveranciers.

De reglementen gaan in 2026 volledig op de schop. Er is veel gesproken over de technische en motorische regels, maar qua banden blijft veel hetzelfde. Pirelli zal de banden blijven leveren, en ze hebben tegengehouden dat het formaat van de banden wordt aangepast. De teams hebben op een ander gebied bij de wielen wel een verandering doorgedrukt, de FIA bevestigt namelijk aan Motorsport.com dat ze vanaf 2026 zelf een velgenleverancier mogen kiezen.

Momenteel is het zo dat alle teams rijden met velgen die worden geleverd door BBS. Vanaf 2026 zal dat dus gaan veranderen, en kunnen de teams voor een eigen leverancier kiezen. De FIA staat dit toe, omdat de velgen niet per se voor een betere performance kunnen zorgen. Er wordt dan ook niet verwacht dat er op dit gebied een ontwikkelingsstrijd zal ontstaan. De kosten zullen vermoedelijk dan ook niet hoog gaan oplopen. De teams kunnen de velgen ook gaan gebruiken voor sponsordeals, en dat is aantrekkelijk.