Deze coureurs azen op een Formule 1-zitje

Het silly season draait momenteel op volle toeren. Meerdere teams hebben nog een zitje vrij voor 2025, en meerdere coureurs azen op deze plekjes. Een aantal coureurs hopen op hun kans in de koningsklasse van de autosport. GPToday.net zet deze coureurs op een rijtje.

Andrea Kimi Antonelli

Het topteam van Mercedes is nog altijd op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari, en Mercedes heeft een nieuwe superster nodig. Opvallend genoeg lijkt het piepjonge Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli momenteel op pole position te staan voor het zitje. Antonelli is nog maar zeventien jaar oud, maar hij wordt gezien als een superster voor de toekomst. Hij begint op stoom te komen in de Formule 2, maar hij spreekt zijn Formule 1-ambities nog niet openlijk uit.

Jack Doohan

Jack Doohan lijkt ook dicht bij een debuut in de Formule 1 te zijn. De Australiër is momenteel de reservecoureur van Alpine, en hij lijkt de grootste kanshebber te zijn voor het beschikbare stoeltje bij de Franse renstal. Doohan focust zich dit jaar volledig op zijn reserverol en speciale testdagen. Doohan, zoon van motorsportlegende Mick Doohan, kan volgend jaar de derde Australiër op de grid worden.

Liam Lawson

Ook Liam Lawson hoopt op een kans in de koningsklasse. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-man debuteerde vorig jaar als invaller bij het toenmalige AlphaTauri. Hij deed het zeker niet slecht, en Helmut Marko beloofde hem een zitje voor 2025. Of hij dit zitje daadwerkelijk gaat krijgen, is onbekend. Bij VCARB zoeken ze nog een coureur, maar Daniel Ricciardo aast op een nieuw contract. Als Sergio Perez blijft onderpresteren, kan Red Bull Racing ook een mogelijke bestemming worden voor Lawson. Als hij geen zitje bij Red Bull krijgt, kan hij verder gaan kijken. Eerder werd hij al in verband gebracht met Audi, dus hij heeft meerdere mogelijkheden.

Mick Schumacher

Mick Schumacher droomt ook nog altijd van een comeback in de Formule 1. Zijn huidige werkgever Mercedes heeft een zitje vrij voor 2025, maar de kans is klein dat hij daar een kans gaat krijgen. Hij werd eerder al in verband gebracht met Alpine, maar daar lijken ze zich nu te focussen op Liam Lawson. Het Audi-project heeft ook nog een plekje vrij, maar ook daar lijken ze geen interesse te hebben in de Duitser.

Gabriel Bortoleto

Bij Audi hengelden ze naar Carlos Sainz, maar de Spanjaard koos voor Williams. Hierdoor is er nog steeds een zitje vrij bij Sauber, wat in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Afgelopen week kwam er een opvallende kanshebber naar voren. In de Italiaanse media werd de talentvolle Braziliaan Gabriel Bortoleto in verband gebracht met het zitje. Bortoleto is momenteel onderdeel van de opleidingsploeg van McLaren, maar daar zijn geen zitjes beschikbaar. Volgens de berichten van afgelopen week stond Bortoleto op een lijstje, en dat betekent dus niet dat hij een grote kanshebber is.