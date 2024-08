Mercedes verrast zichzelf met sterke prestaties

Het team van Mercedes gaat de zomerstop in met een goed gevoel. Ze wisten drie van de laatste vier races te winnen, en het gevoel is goed. Andrew Shovlin is tevreden met de huidige resultaten, en hij stelt dat Mercedes momenteel boven verwachting presteert.

Mercedes begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. Ze wilden gaan vechten om de titels, maar in de eerste paar races hadden ze een enorme achterstond op Red Bull Racing. Mercedes heeft hard doorgewerkt en nu zijn ze terug aan de top van het veld. Lewis Hamilton en George Russell vechten mee om de topposities, en in Oostenrijker, Groot-Brittannië en België lieten ze Mercedes juichen.

Vooruitgang

Bij Mercedes zien ze dat ze enorm veel progressie hebben geboekt in de afgelopen paar maanden. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin spreekt zich uit in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes: "Het belangrijkste is de vooruitgang. In de eerste races in Bahrein en Jeddah was het moeilijk om te begrijpen wat we moesten doen om de auto snel te maken. We zagen dat de auto wel een paar bepaalde sterke punten had, maar er waren ook veel zwakke punten. Het team heeft vervolgens briljant op die uitdaging gereageerd."

Boven verwachting

Shovlin geeft eerlijk toe dat men bij Mercedes niet hard verwacht dat ze zo snel alweer om de zeges konden vechten. Ze presteren nu boven verwachting: "We wisten dat we races wilden winnen. We stelden onszelf tot doel om tegen het einde van het seizoen op pole te kwalificeren en races te winnen. Nu hebben we aan het begin van de zomerstop drie races gewonnen in de laatste vier races. We hebben zes podiumplaatsen op rij gepakt. Dat was misschien meer dan we hadden verwacht."