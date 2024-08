'Audi volledig verrast door aankondiging van Red Bull over Wheatley'

Red Bull Racing zorgde vandaag voor groot nieuws in de Formule 1. Ze maakten bekend dat sportief directeur Jonathan Wheatley het team gaat verlaten. Hij wordt volgens Red Bull de nieuwe teambaas van Audi, maar daar leken ze volledig te zijn verrast door de aankondiging van vandaag.

Het nieuws van Red Bull kwam redelijk onverwachts. Er waren geen geruchten over de zaak, en Red Bull deelde opvallende informatie met de buitenwereld. Ze stelden namelijk in de eerste regels van het persbericht dat Wheatley het team gaat verlaten om de nieuwe teambaas van Audi te worden. Bij dit soort aankondigingen volgen er normaal gesproken officiële berichten van alle betrokken partijen, maar nu was dat niet het geval.

Audi bleef namelijk stil. Tegenover Auto, Motor und Sport wilden ze niet op het nieuws reageren. Volgens het Duitse medium werd Audi volledig verrast door de aankondiging van Red Bull. Audi is bezig met een flinke reorganisatie van de leiding van het team. Andreas Seidl en Oliver Hoffmann gaan weg, terwijl Mattia Binotto is aangetrokken als de nieuwe baas van het project. Audi gaat vanaf 2026 deelnemen aan de Formule 1, ze nemen het team van Sauber over. Het wordt de eerste keer dat Wheatley gaat functioneren als teambaas.