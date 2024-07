'Formule 1 denkt aan speciaal sprintevenement voor rookies'

Het is geen geheim dat de Formule 1 nadenkt over plannen om rookies meer kansen te geven. De jonge coureurs kunnen vandaag de dag amper meters maken in de koningsklasse. Nu zou er zelfs worden nagedacht over een speciaal sprintevenement voor rookies aan het einde van het seizoen.

Onder de huidige Formule 1-regels is het voor rookies lastig om echt ervaring op te doen in de huidige wagens. De teams mogen slechts een gelimiteerd aantal kilometers testen met de huidige auto's tijdens het seizoen. Rookies kunnen wel rijden met oudere wagens, maar dat is natuurlijk wel anders. De Formule 1 doet er alles aan om ze meer kans te geven, en sinds een aantal jaar moet elk team minimaal twee keer per seizoen een rookie in te zetten tijdens een vrije training.

Sprintrace

Er wordt nagedacht over nieuwe mogelijkheden voor rookies. Er gingen er al geruchten rond over een mogelijke wildcard-systeem, maar dat zagen de teams niet zitten. Volgens The Race ligt er nu een ander plan op tafel dat wel positieve reacties heeft ontvangen. Volgens het medium wordt er namelijk gesproken voor een losstaand sprintevenement voor rookies. Het zou gaan om een soort miniraceweekend na het seizoen, een soort toevoeging aan de gebruikelijke post season test in Abu Dhabi.

Hordes

Volgens The Race zouden de aandeelhouders positief hebben gereageerd op de principes van dit plan. Maar er zijn nog veel stappen te zetten voordat het echt zou kunnen. Zo moet er worden gekeken naar hoe en of dit onder de budgetcap kan vallen. Maar er moet ook worden gekeken naar de coureurs die zouden kunnen worden ingezet. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het aantal punten op de superlicentie.