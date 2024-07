Weer nieuwe debutant in IndyCar: Hunter McElrea

De huidige IMSA-endurancecoureur en INDY NXT-rijder Hunter McElrea zal dit weekend zijn debuut maken in de Ontario Honda Dealers Indy Toronto aan boord van Dale Coyne Racing's #18. McElrea, die als tweede eindigde in het INDY NXT van 2023, heeft al wat proefkilometers gemaakt in een IndyCar tijdens een eendaagse test met DCR op Mid-Ohio.

"Hunter maakte indruk op het team tijdens onze test vorige week in Mid-Ohio", zei teambaas Coyne. “Hij kwam snel op gang en hielp ons bij het doornemen van ons testplan. Ik ben benieuwd wat hij dit weekend in de straten van Toronto kan doen.”



McElrea sprong een gat in de lucht toen hij het goede nieuws hoorde over zijn vuurdoop in Canada. ''Het is voor mij een droom die uitkomt om mijn debuut te maken”, zei McElrea. “Ik heb hier lang naartoe gewerkt en ik moet Dale (Coyne) bedanken voor de kans. Ik kan niet wachten om naar Toronto te gaan, een van de coolste evenementen van het jaar. Ik wil JR Smart en Courtesy Corporation bedanken voor het mogelijk maken hiervan voor mij.”

McElrea, een Nieuw-Zeelandse coureur geboren in Los Angeles, Californië, begon zijn carrière in de karting op 7-jarige leeftijd. Hij stapte over naar eenzitters en nam in 2015 deel aan de Formule Ford-kampioenschappen in zowel Australië als Nieuw-Zeeland. In 2018 reed McElrea een tweede volledige seizoen in de Australische Formule Ford, behaalde dertien overwinningen en werd de eerste niet-Australische coureur die de titel won sinds 1985.

Voordat hij in 2022 deelnam aan de INDY NXT, vergelijkbaar met de Formule 2 van Amerika, waar hij de onderscheiding Rookie of the Year behaalde, was McElrea vice-kampioen in het USF2000-kampioenschap van 2019 en de derde plaats in het Indy Pro 2000-kampioenschap van 2021. Eerder dit jaar eindigde McElrea als tweede in de 12 Hours of Sebring.