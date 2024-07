Red Bull Racing wel oppermachtig bij pitstops in Silverstone

Het team van Red Bull Racing wist ook in Silverstone niet te winnen. Ze zijn hun voorsprong overduidelijk kwijt en niet alles loopt meer op rolletjes. Toch gaat het op sommige vlakken nog wel goed, zoals in de pitlane.

Tijdens de pitstops in Silverstone was Red Bull namelijk weer eens ouderwets oppermachtig. Als enige team wisten ze onder de magische grens van 2 seconden te duiken. De pitcrew wisselden de banden van Max Verstappen in 1,99 seconden. Sergio Perez kreeg in precies twee seconden een nieuw setje Pirelli's onder zijn RB20 geschroefd. De teams van Alpine, Visa Cash App RB en Ferrari maakten de top vijf compleet.

.@redbullracing at least registered a win in one category, as @Max33Verstappen came close, but just not quite close enough, to victory in the race at Silverstone.#F1 #DHLFastestPitStop #BritishGP pic.twitter.com/CWEjbxuIn6