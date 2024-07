"Hamilton heeft geen spijt: "Ferrari was de beste keus"

Lewis Hamilton won gisteren met Mercedes de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn thuiscircuit in Silverstone maar benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn aanstaande overstap naar Ferrari.

Ferrari heeft het echter de laatste races moeilijk en besloot dit weekend zelfs terug te keren naar de auto met Imola-specificatie omdat de nieuwste update te moeilijk bleek om op Silverstone te rijden.

"Voor dit circuit hebben we besloten om een stapje terug te doen. We zullen later zien welke richting we op moeten. Het grootste probleem, afgezien van het stuiteren, is dat we gewoon langzaam zijn. Echt langzaam", zo zei Charles Leclerc.

Sainz flirt met Mercedes

De plotselinge voorsprong van Mercedes op Ferrari heeft de aandacht getrokken van Leclerc's werkzoekende teamgenoot Carlos Sainz, die opnieuw in verband wordt gebracht met een overstap naar Brackley voor 2025.

"Het is interessant om te zien hoe ver Mercedes op ons voor ligt", zei de Spanjaard. "De anderen ontwikkelen zich goed en wij moesten terug naar het pakket van Imola. Als je tijdens de ontwikkeling zo'n stap terug doet, heb je daar altijd last van. Het Imola-pakket is niet sneller, maar het is beter om mee te rijden."

Hamilton houdt echter vol dat zelfs als Mercedes eind vorig jaar in de lift zat, hij nog steeds bij Ferrari zou hebben getekend voor de toekomst. "Ja," was het enige antwoord van de zevenvoudig wereldkampioen.