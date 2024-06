Wat doet het weer in Oostenrijk?

Aankomend weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op het programma. Op de Red Bull Ring in Spielberg moeten de coureurs aan de bak, want er wordt weer een sprintweekend afgewerkt. De teams zullen de weerradars met een schuin oog in de gaten blijven houden.

Op de vrijdag wordt eerste de eerste vrije training afgewerkt, waarna de teams en coureurs zich direct klaar moeten maken voor de sprintkwalificatie. Op deze dag wordt het flink warm in Spielberg. Het kwik kan oplopen tot zo'n 30 graden Celsius, en de kans op neerslag is verwaarloosbaar klein. Door de hitte kan het asfalt wel flink warm worden, en dat betekent dat men goed op de banden moet gaan letten.

De zaterdag wordt afgetrapt met de sprintrace, waarna later op de middag de gewone kwalificatie wordt verreden. Ook nu wordt het weer zeer warm. Het kan maximaal 32 graden Celsius worden, en ook nu is het de verwachting dat het gewoon droog gaat blijven. De fans zullen zich moeten wapenen tegen de zon, en ze krijgen dan ook het advies om goed te smeren. Zondag wordt gewoon de Grand Prix verreden, maar het weer ziet er iets anders uit dan op de vrijdag en de zaterdag. Het wordt maximaal 29 graden Celsius, maar er is ook kans op regen. Eerder werd er ook onweer voorspeld, maar het lijkt erop dat deze buien nu ergens anders in het land gaan vallen.