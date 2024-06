Britse politie vindt geen strafbaar feit bij Mercedes-mail

Het team van Mercedes reageerde afgelopen weekend furieus toen er uitlekte dat er een anonieme mail vol met beschuldigingen rondging. Teambaas Toto Wolff meldde dat Mercedes naar de politie is gestapt, maar daar heeft men geen strafbaar feit vast weten te stellen.

Het team van Mercedes is niet bezig met het sterkste seizoen uit hun geschiedenis. Er is een stijgende lijn zichtbaar, maar de fans vragen meer. Vlak na de Canadese Grand Prix werd er een anonieme mail naar veel journalisten en kopstukken gestuurd. In deze mail werd gesuggereerd dat Mercedes hun coureur Lewis Hamilton zou saboteren, iets wat fel werd ontkend. De Britse pers sprong op de mail, en Mercedes was woest. Ze stapten direct naar de politie.

Wolff was kwaad, en hij haalde keihard uit naar fans en mensen die suggestieve beweringen rondstuurden over het team. De stap naar de politie was dan ook een duidelijk signaal. Het zorgt echter niet voor een vervolging. Tegenover persbureau PA laat een woordvoerder van de Britse politie weten wat er aan de hand is: "De politie van Northamptonshire heeft op 12 juni een melding ontvangen over een e-mail die rond ging over het team van Mercedes. Er werden geen strafbare feiten vastgesteld, maar we hebben wel advies gegeven over eventuele nieuwe e-mails die het team kan ontvangen."