McLaren hint op belangrijke updates voor Spaanse Grand Prix

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan weer meevechten om de zeges, en ze willen stappen blijven zetten. Teambaas Andrea Stella kondigt dan ook een aantal updates aan voor het aanstaande raceweekend in Spanje.

McLaren heeft een flinke opmars achter de rug. Nadat ze in 2023 een rampzalige start van het seizoen hadden, kwamen ze halverwege het jaar met een enorm updatepakket. McLaren vond zichzelf ineens terug in de kopgroep. Dit jaar hebben ze de stijgende lijn doorgezet, en vechten ze nu met Red Bull Racing en Ferrari om de topposities. Dit resulteerde al in een zege van Lando Norris in Miami.

Bij McLaren weten ze dat ze niet stil moeten blijven zitten. Teambaas Andrea Stella laat aan Motorsport.com weten dat er belangrijke updates aankomen, waarschijnlijk al in Spanje: "De komende races komen er een paar updates, maar het zullen niet zulke grote verbeteringen worden zoals we in de afgelopen twaalf maanden hebben gezien. Er zijn wat losse zaken waar we wat performance hebben gevonden. We kiezen er nu voor om deze onderdelen te brengen in plaats van te wachten en alles tegelijk te introduceren. Ik ga niet zeggen wat, maar er komt wat nieuws aan voor de volgende races."