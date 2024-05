Red Bull gewaarschuwd: "Grootste zorg is het nieuwe concept"

Het team van Red Bull Racing beleeft momenteel lastige tijden in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal begon dominant aan het huidige seizoen, maar inmiddels klopt de concurrentie op de deur. Bernie Collins wijst naar het feit dat Red Bull begin dit jaar een nieuw concept introduceerde.

Red Bull zorgde begin dit jaar voor de nodige verrassingen toen ze het doek trokken van hun nieuwe RB20. De wagen zag er anders uit dan in de voorgaande succesvolle jaren. Men vroeg zich af of ze hiermee weer zouden domineren, en in de openingsfase van het seizoen bleek dat inderdaad het geval te zijn. In de afgelopen maanden zagen we echter een ander beeld en werd Red Bull bijgehaald door McLaren en Ferrari.

Zorg

In Monaco kampte Red Bull met de nodige problemen, maar ze wisten niet precies waardoor dit werd veroorzaakt. Voormalig Aston Martin-strateeg en huidig analist Bernie Collins geeft haar mening in de podcast van Sky Sports F1: "Ik denk dat de grootste zorg voor Red Bull is dat ze het jaar met een compleet nieuw concept begonnen. We waren allemaal een beetje verrast dat ze hun auto hadden aangepast, aangezien ze daarvoor heel sterk waren geweest. Het werd meer een soort Mercedes-stijl."

Correlatie

Red Bull is niet langer de alleenheerser in de Formule 1. In Miami ging de zege naar McLaren, en afgelopen weekend ging de zege naar Ferrari-coureur Charles Leclerc. Collins wijst naar het concept: "Bij Red Bull horen we nu kleine dingetjes over dat ze de correlatie niet onder de knie hebben, of dat de updates niet werken zoals verwacht. Als dit soort dingen zijn niet zeker met een nieuw concept. Ik zag dat nieuwe concept, en ik dacht wel dat het een risico was."