"Verstappen wil graag meedenken over aanpassingen Monaco"

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend allesbehalve een spektakelstuk. Er waren amper inhaalacties, en dat was zeker niet de eerste keer. Max Verstappen vindt dat er iets moet gebeuren, maar hij denkt niet dat het veranderen van de regels de juiste oplossing is.

De race door de straten van Monaco is iconisch, maar het is vaak ook een vrij saaie optocht. Aangezien de auto's steeds breder worden, en de straten heel krap zijn, vinden er weinig inhaalacties plaats. Afgelopen weekend waren er ook amper pitstops, omdat veel coureurs al van banden hadden gewisseld tijdens de rode vlag. Max Verstappen verveelde zich dood en hij vroeg zich af of niemand in slaap was gevallen.

Verantwoordelijkheid

Verstappen vindt dat de organisatie van de Grand Prix de eerste stap moet zetten om de race spannender te maken. Hij is duidelijk in gesprek met de internationale media: "Ik geef het circuit graag de verantwoordelijkheid om de eerste stap te zetten, want daar kan het alleen maar leuker van worden! Het weekend zelf is namelijk al wel leuk, maar de zondag valt gewoon tegen. Als we de race kunnen verbeteren, waarom niet? Die oplossing heeft mijn voorkeur. Als ze mijn mening willen horen, dan ben ik bereid die te delen."

Regels veranderen

Andere coureurs en prominenten stelden dat de regels misschien moeten worden aangepast voor Monaco. Verstappen vindt dat geen goed idee: "We moeten eerst naar andere zaken kijken voordat we bepaalde regels kunnen veranderen. Het zomaar verplichten van het gebruik van de zachte banden is geen prioriteit. Dit is ook niet de eerste keer dat deze race zo verliep, maar vandaag de dag is er gewoon een grotere groep mensen met een mening. Er zal in ieder geval geen simpele oplossing voor zijn."