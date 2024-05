Jos Verstappen trots op Max: "Moeten we ook echt waarderen"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander begon goed aan het seizoen, maar momenteel krijgt hij veel concurrentie. Jos Verstappen is trots op zijn zoon en hij stelt dat niet iedereen beseft wat zijn zoon hier allemaal voor moet doen.

Verstappen begon dit seizoen goed met zeges in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. Ook in Imola kwam hij als winnaar over de streep. In de afgelopen weken is het verschil tussen Verstappen en zijn concurrenten veel kleiner geworden. De teams van Ferrari en McLaren hebben het gat met Verstappen en Red Bull Racing redelijk gedicht. Ondanks dat, is Verstappen nog steeds bezig met een goed seizoen.

Verstappen verbrak vorig jaar record na record, en dit jaar evenaarde hij ook het record van de meeste pole positions op rij. Jos Verstappen is trots op zijn zoon, en in een exclusief gesprek met Verstappen.com krijgt hij de vraag voorgeschoteld hoe bijzonder deze prestaties zijn: "Ik denk niet dat iedereen goed beseft wat Max er allemaal voor moet doen om tot die prestaties te komen. Zoiets komt niet aanwaaien. De concurrentie heeft het niet zo goed voor elkaar en weet te waarderen wat Max gepresteerd heeft. Wat Max in 2023 heeft laten zien, is echt heel uniek. Ik denk dat dat ook echt gewaardeerd moet worden."