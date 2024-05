Jos Verstappen kraakt Red Bull: "Moet echt iets gebeuren!"

Max Verstappen en Red Bull Racing beleefden een zwaar weekend in Monaco. De Oostenrijkse renstal kampte met een aantal problemen, en dat zorgt voor zorgen. Jos Verstappen ziet het misgaan en hij stelt dat Red Bull zich weer moet gaan concentreren op het racen, in plaats van ander zaken.

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor de derde keer dit jaar verslagen. In Australië viel hij uit met remproblemen, en eerder deze maand werd hij door Lando Norris geklopt in Miami. In Monaco maakte Verstappen op geen enkel moment kans op de zege. Hij kwalificeerde zich als zesde en hij kwam ook op deze plek over de finish. Het was het gevolg van een weekend waarin Red Bull worstelde met meerdere problemen, vooral met hobbels en de kerbstones.

Problemen

Verstappens vader Jos was er voor het eerst sinds de race in Bahrein weer bij. Jos Verstappen was kritisch op Red Bull en hij sprak zich uit bij De Telegraaf: "Er zullen ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Er moet iets gebeuren bij Red Bull. Ze moeten zien uit te vinden waar de problemen vandaan komen. Het is duidelijk dat teams zoals Ferrari en McLaren dichterbij komen. Max heeft dat nog enigszins kunnen maskeren, maar je ziet nu ook het verschil met Sergio Perez."

Concentreren

Jos Verstappen maakt zich grote zorgen over de huidige toestand bij Red Bull. Hij zag dat zijn zoon in de afgelopen jaren de dominantste auto van het veld bestuurde, maar dat hier langzamerhand verandering in begint te komen. Hij is glashelder als hij zijn betoog vervolgt: "Het lijkt erop dat de tijd dat Red Bull de dominante auto had, voorbij is. Ze moeten zich misschien weet wat meer concentreren op het racen en de onderlinge communicatie dan op andere zaken."