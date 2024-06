Marko tevreden: "Concurrenten pakken punten van elkaar af"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug. In Canada wist Max Verstappen wel te winnen, maar hij moest vol de strijd aangaan. Toch is Helmut Marko tevreden met de huidige situatie, want hij ziet de concurrentie vooral met elkaar vechten.

Red Bull begon op een oppermachtige wijze aan het huidige Formule 1-seizoen. Ze leken hun dominantie van de afgelopen jaren voort te zetten, maar vorige maand kwam daar verandering in. In Miami, Imola en Monaco had het team het zeer zwaar. In Canada moest Max Verstappen het opnemen tegen de concurrenten van Mercedes en McLaren, terwijl in de voorgaande races ook Ferrari goed voor de dag kwam.

Ondanks deze stevige concurrentie, wist Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wel uit te breiden. Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft dan ook positief in zijn column voor Speedweek: "McLaren was in Canada net zo sterk als in de voorgaande raceweekenden, Mercedes was sterker en Ferrari weer zwakker. Deze ups en downs kun je verklaren aan de hand van de auto's en de circuits, en ook door wie in staat is om de banden in het beste window te krijgen. Voor ons is deze situatie een groot voordeel, want de achtervolgers veranderen voortdurend. We hebben niet één tegenstander, maar drie die punten van elkaar afpakken. Ik hoop dat het zo blijft."