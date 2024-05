Verstappen naar de stewards voor onnodig langzaam rijden

Max Verstappen was niet helemaal tevreden met zijn Red Bull-bolide in de derde vrije training. De snelheid zat er meer in, maar Verstappen wil graag beter voor de dag komen. Hij had last van het verkeer, en zelf reed hij ook langzaam. Dat levert hem een tripje naar de stewards op.

Verstappen klaagde meerdere keren over het verkeer in de krappe straten van Monaco. Hij werd gehinderd in zijn laatste snelle rondjes, en zelf zat hij waarschijnlijk ook iemand in de weg. Hij moet zich bij de stewards melden, omdat hij mogelijk onnodig te langzaam heeft gereden. Het incident vond volgens het document van de stewards plaats in de laatste minuut van de training. Ook Lando Norris en George Russell moeten zich melden, dit duo raakte elkaar bijna bij het uitkomen van de tunnel.