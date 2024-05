Dag 1 in Monaco: Is de rode stier getemd?

Gisteren werden op het iconische circuit van Monaco de eerste twee vrije trainingen verreden. Op het krappe stratencircuit gebeurde er heel erg veel, en het viel vooral op dat Red Bull Racing en Max Verstappen het alweer heel erg zwaar hadden. Is hun dominantie nu echt voorbij?

Nog maar een maand geleden wist iedereen het zeker: Max Verstappen blijft oppermachtig in de Formule 1. Alleen remprobleempjes in Albert Park weerhielden hem van een zege, verder leek niets of niemand hem tegen te kunnen houden. Verstappen was een klasse apart, en de RB20 was een soort spaceshuttle op wielen. Inmiddels is dat beeld wel gekanteld, en ziet men Red Bull worstelen.

In Miami werd Verstappen verslagen door Lando Norris, en vorige week hield Verstappen zijn Britse vriend in Imola puur op talent achter zich. Iedereen voorspelde ineens een machtige strijd in Monaco, en de eerste trainingen lieten inderdaad zo'n beeld zien. Max Verstappen had het lastig, en hij klaagde over zijn stuiterende auto. Men vraagt zich ineens af of de wilde rode stier eindelijk is getemd.

Kangoeroe

Red Bull is al sinds 2022 oppermachtig in de Formule 1, en ze hebben de huidige regels zeer goed onder de knie. Langzamerhand lijkt het er echter op dat de concurrentie steeds dichter en dichter bij komt. In Monaco veranderde de stier in een kangoeroe. Verstappen kreeg hoofdpijn van al het gehobbel en hij sloot de dag af met een vierde tijd. Hij stelde dat deze problemen niet kunnen worden opgelost in één nacht.

Formule E

Een ander probleem voor Red Bull is dat twee van hun sterkste simulatorcoureurs dit weekend niet beschikbaar zijn. Christian Horner loofde vorige week Sébastien Buemi voor zijn geweldige simulatorwerk, maar dit weekend rijdt de Zwitser in de Formule E in China. Ook Jake Dennis komt daar in actie, en dat betekent dat deze twee ervaren krachten niet in staat zijn om Red Bull te helpen.

Toch is het te kort door de bocht om te zeggen dat de vrijdag in Monaco het kantelpunt was in de Formule 1. Inderdaad, de teams van Ferrari en McLaren lijken dichterbij te zijn gekomen, maar Red Bull is echt niet veranderd in een soort Vitesse. De racesimulaties lieten namelijk zien dat Red Bull qua racepace nog steeds de snelste is, en qua kwalificatiesnelheid waren ze bijna net zo snel als Ferrari.

Onvermijdelijk

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner leek zich totaal geen zorgen te maken. De Brit wist dat deze dag een keer zou komen, en dat liet hij heel duidelijk weten aan de aanwezige internationale pers: "Het is onvermijdelijk. We zitten in het derde jaar van deze regels, dus het is logisch dat het veld dicht bij elkaar komt. Het is fantastisch dat we zo lang onze voorsprong konden behouden. Maar als de auto's er vaker hetzelfde uit gaan zien, dan is het onvermijdelijk dat de competitie groot is. We verwachten dat ook hier in Monaco."

Vandaag worden de knikkers pas echt verdeeld in Monaco. Red Bull zal hard hebben gewerkt in de nacht, en er zal vast iemand zijn geweest in Milton Keynes die op de simulator kon testen, al was het de conciërge. De rode stier is nog lang niet getemd, maar hij is wel gevangen. Het zal nog eventjes duren voordat hij niet meer tegenstribbelt zodra er een tegenstander op zijn rug springt.