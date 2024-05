Norris daagt Verstappen uit: "Fijn dat hij druk voelt"

Lando Norris maakte het Max Verstappen flink lastig in de afgelopen weken. In Miami wist hij de Nederlander te verslaan, en afgelopen weekend in Imola voerde hij de druk op. Norris is blij met deze duels, en hij stelt dat het fijn is dat Verstappen weer wat strijd moet voeren.

Norris is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Zijn team McLaren heeft een snelle auto gebouwd, en ze zijn momenteel de eerste uitdagers van Red Bull Racing. In Imola en Miami konden ze de strijd al aangaan, en het is de verwachting dat het weer hetzelfde liedje zal zijn in Monaco dit weekend. In de straten van het ministaatje kan er een spannende strijd ontstaan tussen de twee teams.

Druk

Norris heeft veel zin in de race in de straten van zijn woonplaats. De Britse McLaren-coureur is van mening dat hij alles goed heeft aangepakt in Imola. In Monaco sprak hij met Sky Sports News over zijn strijd met Verstappen: "Het is fijn om te weten dat het niet makkelijk voor hem was. Het wordt tijd dat iemand hem onder druk gaat zetten, en dat hij de druk gaat voelen. Ik weet zeker dat hij dat al een tijdje niet heeft gevoeld."

Overmoedig

Norris wil zichzelf nog niet uitroepen tot de grote favoriet voor de zege in Monaco. Hij wil graag de strijd met Red Bull en Verstappen weer aangaan, maar hij blijft met beide benen op de grond staan: "Ik wil niet te overmoedig worden, zo ben ik nooit geweest. Maar we willen nu mee gaan doen met de races, en we gaan met vertrouwen strijden met Red Bull en Ferrari, want we zitten samen met hen in de mix."