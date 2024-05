Horner wijst naar McLaren: "Ze zullen sterk zijn op elk circuit"

Het team van Red Bull Racing is bezig aan een lastige fase van het seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft niet langer een grote voorsprong, en het team van McLaren opent de aanval. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat McLaren nu op elk circuit snel zal zijn.

Red Bull begon sterk aan het seizoen met Max Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen won de eerste races van het jaar, en hij verkeerde in topvorm. In Miami werd duidelijk dat de voorsprong van Red Bull dit jaar veel minder groot is. Lando Norris profiteerde van de Safety Car, en daarna wist hij Max Verstappen achter zich te houden. In Imola kwam Norris weer dicht bij de zege, maar kon hij Verstappen net niet passeren.

Kleine marges

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat het zware weken gaan worden. De Brit is duidelijk als hij de concurrentie bespreekt met Motorsport.com: "We kunnen niet achteroverleunen en dat doen we ook zeker niet. We hebben vijf van de zeven races gewonnen, we hebben beide sprintraces gewonnen en we hebben zeven van de zeven poles gepakt, maar de verschillen zijn elke keer extreem klein. We zitten nu in jaar drie van het reglement en daarin zie je altijd convergentie. Dat gebeurt dit jaar ook weer. Als je naar de auto's kijkt, dan zie je dat ze steeds meer op elkaar lijken. De verschillen op de baan worden steeds kleiner, en dan krijg je races met kleine marges zoals zondag."

Uitdager

Horner verwacht dan ook veel van McLaren in de straten van Monaco. De Britse teambaas denkt dat McLaren momenteel de grootste uitdager is van Red Bull: "In de voorbije races is McLaren onze grootste uitdager geweest, ze hebben hun auto zeker sneller gemaakt. De filosofie van hen lijkt veel op die van ons. Ze hebben zeker weten een grote stap gezet en we verwachten dat ze vanaf nu op elk circuit competitief zullen zijn."