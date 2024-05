Mercedes maakt zich geen zorgen over personele wisselingen

Vorige week werd bekend dat het team van Mercedes afscheid heeft genomen van Loïc Serra en Jerome D'Ambrosio. Beide mannen gaan later dit jaar aan de slag bij Ferrari. Volgens James Allison is het heel erg normaal dat belangrijk personeel overstapt naar andere teams.

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar Serra en D'Ambrosio maakten vorige week hun transfer bekend. Ze zijn zeker niet de enige mensen die in deze periode van het seizoen van team wisselen. Mercedes sloeg zelf immers ook hun slag, want eerder dit jaar werd bekend dat ze Simone Resta en Enrico Sampo over hebben genomen van het team van Ferrari. Dit soort transfers zorgen wel voor veel krantenkoppen.

Bij Mercedes vindt men het dan ook niet zo bijzonder. Technisch directeur James Allison stelt in gesprek met de internationale media dat dit de normaalste zaak ter wereld is: "Ik denk dat het meer hoort bij de golfbewegingen van een Formule 1-team. De teams zijn tegenwoordige groot en elk jaar gaan er een heleboel mensen weg en komen er ook weer nieuwe mensen bij. Dat geldt voor bijna elk team. Ik denk niet dat het zin heeft om commentaar te geven op de motivatie, want het is duidelijk dat een team een belangrijk aantal ervaren en goede mensen in dienst moet hebben."