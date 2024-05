Frustratie bij Verstappen: "Voelde me niet comfortabel"

Max Verstappen kende een tegenvallende vrijdag in Imola. De Nederlandse regerend wereldkampioen worstelde met zijn auto, en hij kon zijn concurrenten niet echt bijhouden. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die stelde dat hij zich niet comfortabel voelde in de auto.

Verstappen worstelde met zijn RB20 in zowel de eerste als de tweede vrije training. De Nederlander rijdt dit weekend voor het eerst met de nieuwe updates, en die lijken nog niet helemaal te werken. Verstappen zocht naar de juiste balans, maar in beide vrije trainingen maakte hij meerdere uitstapjes door het grint en het gras. De frustratie was zichtbaar, nadat Lewis Hamilton hem per ongeluk blokkeerde, gooide Verstappen zijn arm van chagrijn de lucht in.

Niet comfortabel

Na afloop van de tegenvallende tweede vrije training gaf Verstappen aan dat hij niet helemaal tevreden was. De eerlijke coureur sprak zich uit voor de camera van F1 TV: "Het was een lastige dag. Het was lastig om een goede balans te vinden, en ik voelde me niet comfortabel in de auto. De auto gleed alle kanten op, waardoor het makkelijk was om de controle over de auto te verliezen. Er zijn dus wel een paar dingen waar we naar moeten kijken, want dit was gewoon slecht."

Longruns

Ook de longruns op het circuit van Imola gaven Verstappen geen goed gevoel. Hij had niet het idee dat de gewenste snelheid daar echt aanwezig was, en dat is geen fijn gevoel voor hem: "Het voelde niet comfortabel aan, en ook de long run was heel slecht. We moeten zeker nog bepaalde dingen gaan veranderen, als we nog een beetje competitief willen zijn in de rest van het weekend hier."