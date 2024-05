Organisatie plaatst meer grindbakken op circuit Imola

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola weer op het programma. Het iconische circuit zorgt voor veel lachende gezichten bij de coureurs en fans, maar de organisatie heeft de baan wel flink aangepakt. Er zijn namelijk meerdere grindbakken toegevoegd.

Imola keerde in 2020 terug op de Formule 1-kalender, en het was een blijvertje. Vorig jaar kon de race niet doorgaan vanwege overstromingen in het gebied, maar dit weekend is de race weer helemaal terug. De baan ziet er wel iets anders uit dan de laatste keer dat deze op de kalender stond. Vergeleken met 2022 zijn er namelijk een aantal in het oog springende zaken aangepast.

Er zijn meer grindbakken toegevoegd aan de baan, en dat is niet nieuw. In de afgelopen jaren zijn op meerdere banen grindbakken toegevoegd, zodat het meer consequenties heeft als een coureur de track limits overschrijdt. In Imola is de grindbak bij het uitkomen van Piratella dichter bij de exit van de bocht geplaatst. Ook de asfaltstrook aan de buitenkant van Acque Minerali is versmald en vervangen door grind. Hierdoor wordt een foutje in die bocht veel zwaarder afgestraft. Ook bij het uitkomen van de Variante Alta is een grindbak geplaatst.