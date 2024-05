McLaren voegt Dunne en Stenshorne toe aan opleidingsploeg

Het team van McLaren beschikt over een uitgebreid talentenprogramma. Meerdere jonge coureurs worden begeleid door de Britse renstal. Er is nog genoeg ruimte voor nieuw talent, en McLaren heeft vandaag Alex Dunne en Martinius Stenshorne toegevoegd aan het Driver Development Programme.

Dunne en Stenshorne rijden momenteel allebei in de Formule 3. Beide coureurs zijn nog niet enorm sterk aan het seizoen begonnen. Stenshorne staat momenteel op de dertiende plaats in het kampioenschap, en Dunne staat op de zeventiende tijd. Beide coureurs hebben in de afgelopen jaren laten zien wat ze in hun mars hebben, en bij McLaren willen ze daarmee aan de slag gaan. Ook onder meer Gabriel Bortoleto, Patricio O'Ward en Bianca Bustamante zijn onderdeel van het Driver Development Programme.