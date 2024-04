Perez wil Red Bull-contract zo snel mogelijk verlengen

Sergio Perez is nog altijd niet zeker van zijn toekomst bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract en Red Bull heeft nog veel meer opties. Perez wil zelf heel graag bij het team blijven en hij hoopt snel met nieuws te komen.

Perez is goed aan het huidige seizoen begonnen. Hij kan zijn teamgenoot Max Verstappen nog niet helemaal bijhouden, maar hij haalt wel elk weekend het beste uit de auto. Bij Red Bull is men dan ook tevreden met zijn prestaties. Dat betekent echter niet dat Perez zijn nieuwe contract al op zak heeft. De Mexicaan weet dat er veel concurrentie is, Helmut Marko bevestigde eerder vandaag immers dat er gesprekken zijn gevoerd met Carlos Sainz.

Perez stelt in China dat je altijd alles moet geven als je door wil gaan in de Formule 1. Hij laat aan de internationale media weten dat hij niet twijfelt aan zijn toekomst: "Op een gegeven moment worden andere dingen ook belangrijk. Ik zal dus moeten beslissen hoelang ik wil doorgaan. Maar ik weet honderd procent zeker dat ik hier volgend jaar nog ben!" Hij aast op een nieuw Red Bull-contract: "De insteek is om bij Red Bull te blijven. Wat mij betreft is dat een kwestie van tijd. Het belangrijkste voor nu is om te blijven presteren op de baan. Zodra er nieuws is, delen we dat met jullie."