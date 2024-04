'Gevaarlijke outsider Apple biedt mee voor Nederlandse F1-rechten'

Viaplay bemachtigde eind 2021 de F1-rechten voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Het is op dit moment echter nog altijd niet bekend wie vanaf 2025 de Formule 1 gaat uitzenden in Nederland. Bronnen melden aan GPToday.net dat Apple de gevaarlijke outsider is waartegen Viaplay met Talpa en Ziggo het op moeten nemen.

Sinds 2022 zendt Viaplay de Formule 1 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst kende een lastige start met veel kritiek op het commentaar en de kwaliteit van de streams. Eind vorig jaar werd ook nog duidelijk dat ze met financiële problemen kampten. Inmiddels lijkt het wat beter te gaan en hebben ze de ambitie uitgesproken om verder te gaan met de Formule 1.

Vorige week zetten ze een grote stap en gingen ze een samenwerking met Talpa aan. Sinds vorige week luistert SBS9 naar de naam Viaplay TV en zenden ze daar meerdere sportevenementen uit. De Formule 1 is het paradepaardje van Viaplay, maar het is nog niet duidelijk of ze deze sport dus wel kunnen behouden. Hun contract met de FOM loopt eind dit jaar af en onder meer Ziggo Sport zou azen op de uitzendrechten.

Er zou ook een andere, nog onbekende partij azen op de uitzendrechten van de Formule 1. GPToday.net kan nu onthullen dat deze outsider Apple is. De Amerikaanse gigant heeft sinds een aantal jaar de streamingdienst Apple TV+. Apple werd al eerder in verband gebracht met de uitzendrechten van de sport, en nu zouden ze dus daadwerkelijk stappen willen zetten. Bronnen melden aan onze redactie: "De grote outsider waarover gesproken wordt in de markt blijkt Apple te zijn. Die hebben natuurlijk verschrikkelijk veel geld, dus daar is wel angst voor dat ze een enorm hoog bod gaan doen om vanaf 2025 uit te kunnen gaan zenden via hun eigen streamingdienst Apple TV+. Ze zijn bovendien al bezig met de Formule 1 door hun eigen film 'Apex' van Brad Pitt."

"Anderzijds is het wel zo dat Viaplay een enorme stap heeft gemaakt door met Talpa samen te werken. Talpa steunt het bod van Viaplay waardoor de positie van Viaplay een stuk sterker is geworden ten opzichte van een paar weken geleden, iets dat voor de FOM enorm belangrijk is."