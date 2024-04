Famin stellig: "Alpine is niet te koop"

Het team van Alpine is op een rampzalige manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal heeft nog geen WK-punt gepakt en de auto werkt niet naar behoren. Eerder deze week gingen er geruchten rond over een mogelijke verkoop, maar teambaas Bruno Famin benadrukt dat Alpine hier niet voor openstaat.

Pierre Gasly en Esteban Ocon worstelen dit seizoen met hun nieuwe Alpine-bolide. De Franse coureurs hebben het zwaar, en dat geldt voor het hele team. Ze hebben nog geen enkel punt gepakt, en op de achtergrond is het ook heel erg onrustig. Vorig jaar vertrokken er al meerdere kopstukken bij het team en in maart trokken ook technische kopstukken Matt Harman en Dirk de Beer de Alpine-deur achter zich dicht.

Niet te koop

Afgelopen week gingen er dan ook geruchten rond over een mogelijke verkoop. Meerdere partijen zouden interesse hebben in het team. Alpine-teambaas Bruno Famin laat aan de media-afdeling van de Formule 1 weten dat dit zeker niet aan de orde is: "We hebben hier een groot project met Alpine. Ons project houdt in dat we het merk Alpine wereldwijd onder de aandacht moeten brengen met autosport en vooral met de Formule 1. Het management staat volledig achter ons. Het team staan zeker niet te koop. We blijven pushen om onze doelen te behalen."

Geen leuke periode

Famin weet echter ook wel dat het nu niet goed gaat met het team. De Fransman weigert echter op te geven en hij probeert hoopvol te blijven: "Het is geen leuke periode. We zijn niet waar we willen zijn als je het hebt over performance, het is niet goed voor het project dat we om de vijftiende of de zestiende plaats strijden. We willen aan kop rijden, we willen de auto ontwikkelen en we willen zo snel mogelijk voor de podiumplekken en de zeges vechten."