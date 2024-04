'Waché verlengt contract bij Red Bull'

Het team van Red Bull Racing beschikt over een sterk technisch hart. In de afgelopen maanden werden de meeste technische kopstukken in verband gebracht een transfer. Ook technisch directeur Pierre Waché werd in verband gebracht met een transfer, maar het lijkt er op dat hij zijn contract heeft verlengd.

Naast topontwerper Adrian Newey, is technisch directeur Pierre Waché één van de belangrijkste mensen binnen de technische afdeling van Red Bull. De onrust van de afgelopen maanden zorgde er echter voor dat veel kopstukken in verband werden gebracht met een transfer. Dit gold ook voor Waché volgens de geruchten zouden onder meer de teams van Mercedes en Ferrari interesse hebben in zijn diensten.

Het lijkt er echter op dat Waché voorlopig nog werkzaam blijft voor het team van Red Bull Racing. Volgens het Duitse medium F1-Insider heeft Waché namelijk recent zijn contract verlengd bij Red Bull. Dat betekent dus dat hij zich heeft gecommitteerd aan de Oostenrijkse renstal. Toch lijkt Mercedes nog steeds achter hem aan te zitten, maar de contractverlenging kan dus roet in het eten gaan gooien voor de Duitse renstal. Met Waché lijkt Red Bull dus een slag te hebben geslagen, hij speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het team.