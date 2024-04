Alpine ontkent dat ze team willen verkopen

Het team van Alpine beleeft een rampzalige start van het seizoen. De Franse renstal heeft nog geen WK-punt gescoord en op bestuurlijk vlak was het in de afgelopen maanden onrustig. Eerder vandaag werd duidelijk dat er meerdere partijen interesse hebben in een overname, maar volgens Alpine klopt daar niets van.

Eerder vandaag meldde de Italiaanse tak van Motorsport.com dat meerdere partijen onderzoeken of ze het Franse team mogelijk kunnen overnemen. Het medium meldde ook dat één van de geïnteresseerde partijen een grote autofabrikant zou zijn. Ze maakten alleen niet bekend om welke fabrikant het zou gaan. Daarnaast zou een overname lastig zijn, omdat een mogelijke nieuwe eigenaar de Alpine-krachtbronnen tot en met minstens 2029 moeten gebruiken.

Bij het team van Alpine laat men echter weten dat er helemaal niets klopt van de overnameverhalen. Volgens de Franse renstal is dit op dit moment niet aan de orde. In gesprek met PlanetF1 laat een woordvoerder van Alpine weten hoe de vork in de steel steekt: "De geruchten en de verhalen over dat het team zou worden verkocht, zijn onjuist. Ons team staat absoluut niet te koop." Het is echter onduidelijk wie de partijen zijn waar Motorsport.com het overheeft, hier werd overigens wel gesproken over geïnteresseerde partijen en niet over hoe de eigenaren van Alpine hier tegenover stonden.