Voormalig Verstappen-sponsor moet voor de rechter verschijnen

Voormalig Jumbo-topman en autocoureur Frits van Eerd moet voor de rechter verschijnen. De oud-sponsor van Max Verstappen raakte in 2022 in opspraak toen bekend werd dat hij mogelijk betrokken was bij en witwaszaak. Justitie gaat hem nu vervolgen vanwege corruptie en valsheid in geschrifte.

In september 2022 vond er een inval plaats bij het huis van Van Eerd. Het zorgde voor een enorme rel en Van Eerd stopte als topman van supermarktketen Jumbo. Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland gaat hem nu vervolgen vanwege corruptie en valsheid in geschrifte. Daarnaast melden ze ook dat het onderzoek naar hem nog niet is afgerond. Mogelijk wordt hij ook nog vervolgd voor witwassen.

De zaak rond Van Eerd had ook gevolgen voor de autosport in Nederland. Met Jumbo was hij jarenlang één van de grootste sponsoren van Max Verstappen, maar aan die deal is uiteindelijk ook een einde gekomen. Van Eerd was met Racing Team Nederland ook actief in de enduranceracerij. Hij nam meerdere keren deel aan de 24 uur van Le Mans en hij deelde zijn auto daar onder meer met Jan Lammers. Van Eerd nam ook meerdere keren deel aan de Dakar Rally met een vrachtwagen. Sinds de witwaszaak is Van Eerd niet meer op het circuit verschenen.