Verstappen kritisch op F1 Academy: "Veel te langzaam"

De Formule 1 doet er alles aan om de diversiteit in de sport te verbeteren. Met de F1 Academy proberen ze vrouwelijke coureurs de kans te geven. Max Verstappen vindt het goed dat er wordt gekeken naar vrouwelijk talent, maar hij is kritisch op de F1 Academy zelf.

Alle tien de Formule 1-teams moeten sinds dit jaar verplicht een coureur in de F1 Academy steunen. Op die manier worden vrouwelijke coureurs meer betrokken bij de koningsklasse. Niet iedereen is fan van de F1 Academy, want de klasse bestaat niet uit louter toptalenten. Toch is het nog maar het tweede seizoen van de klasse, maar in de eerste jaargang is er nog geen coureur doorgestroomd naar de Formule 3 of de Formule 2.

Simracen

Ook Max Verstappen heeft een duidelijke mening over de F1 Academy. De Nederlandse regerend wereldkampioen laat in een interview met De Limburger weten hoe hij denkt over dit onderwerp: "In het simracen is het hetzelfde. Er zijn wel meiden, maar ze zijn in de minderheid. In ons team rijden bijvoorbeeld alleen maar jongens. Als er straks een snelle meid komt die indruk maakt, dan willen we haar natuurlijk graag hebben. In de echte wereld werkt het ook zo."

Langzaam

Verstappen ziet duidelijke parallellen met het racen in de echte wereld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur legt dit uit, maar hij is ook kritisch: "Teambazen kijken niet naar of iemand een jongen of een meisje is, het gaat er om dat iemand snel is. Het is goed dat de Formule 1 nu extra aandacht heeft voor vrouwen in onze sport met de F1 Academy, al heb ik wel vraagtekens bij hoe ze het aanpakken. Die auto's zijn gewoon echt veel te langzaam. Als we ze ooit in de Formule 1 willen krijgen, dan moet je die klasse nu al naar een hoger niveau trekken."