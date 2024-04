Red Bull doet rustig aan met contractbesprekingen Perez

Sergio Perez beschikt over een aflopend contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan aast op contractverlenging en vooralsnog presteert hij naar behoren. Christian Horner is tevreden met de prestaties van Perez, maar hij benadrukt dat Red Bull geen haast heeft.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste vier races van het seizoen scoorde hij elke keer punten en hij stond al drie keer op het podium. Zijn teamgenoot Max Verstappen is nog een maatje te groot, maar Perez weet er het beste uit te halen. In Japan kwalificeerde hij zich als tweede en daarmee bezorgde hij Red Bull de volledige eerste startrij. Hij lijkt dan ook af te stevenen op een nieuw Red Bull-contract.

Zelfvertrouwen

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat er vooralsnog weinig redenen zijn om het contract van Perez niet te verlengen. In Japan was Horner in gesprek met Motorsport.com positief over Perez: "Hij blaakt van het zelfvertrouwen. Hij is zeer gefocust op de taak die er voor hem ligt en hij voelt zich comfortabel binnen het team. Hij weet dat hij nog geen contract heeft voor volgend jaar en dat hij alles volledig in eigen hand heeft. Hij is er populair binnen het team en hij is het seizoen op de best mogelijke manier begonnen."

Geen haast

Perez aast op een nieuw contract, maar hij zal geduldig moeten blijven. Horner wordt gevraagd wat Perez moet doen voor een nieuw contract: "Hij moet gewoon doorgaan met wat hij momenteel aan het doen is. De rijdersmarkt lijkt dit jaar heel erg vroeg in beweging te zijn gekomen. Het lijkt wel alsof iedereen haast heeft. We hebben dit jaar nog maar vier races gehad. We hebben geen enorme haast. Het is geen verrassing dat er veel interesse is in onze wagens. Onze prioriteit gaat nu uit naar Checo. Het zal echter pas over een paar races zijn dat we over volgend jaar gaan nadenken."