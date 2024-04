"Polesitter Verstappen kritisch: "Kwam mezelf tegen"

Max Verstappen was vandaag oppermachtig in de kwalificatie in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg zijn teamgenoot Sergio Perez en hij greep de pole position. Toch was Verstappen na afloop niet helemaal tevreden met zijn kwalificatie en ziet hij nog verbeterpunten.

Verstappen is vrijwel het hele weekend snel in Japan. De Nederlandse wereldkampioen liet in de kwalificatie weer eens zien dat hij in een uitstekende vorm verkeerd. Alleen zijn teamgenoot Sergio Perez kon nog een beetje in de buurt komen, maar de andere achttien coureurs waren gewoon te langzaam. Verstappen was blij met zijn pole, maar verder zag hij nog genoeg verbeterpunten.

Na afloop was hij dan ook niet helemaal tevreden met zijn resultaat. De drievoudig wereldkampioen was zelfkritisch en hij gaf in gesprek met Viaplay aan dat hij het gevoel had dat er meer in had gezeten: "Ja, de ronde zelf was goed. Ik verloor echter een beetje grip aan de voorkant, en daarna kon ik niet echt meer aanvallen. Met de banden is alles hier gewoon heel erg gevoelig, met name als je tot de limiet wil gaan. Dus ik was niet helemaal tevreden met mijn rondjes, ik kwam mezelf een beetje tegen met de banden, maar we staan nog altijd vooraan."