Marko kan niets met Verstappen-geruchten: "Moet je aan Wolff vragen"

De geruchtenstroom over een mogelijk vertrek van Max Verstappen is nog lang niet voorbij. De Nederlander wordt al een aantal weken in verband gebracht met een transfer naar Mercedes. Helmut Marko wil er helemaal niets over zeggen en hij stelt dat men dat, maar aan Toto Wolf moet vragen.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde ervoor dat er plotseling ook werd gesproken over een vertrek van Verstappen. Aangezien er volgend jaar een zitje vrijkomt bij Mercedes, greep Toto Wolff zijn kans. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas riep meerdere keren dat hij de komst van Verstappen wel ziet zitten. Het is onduidelijk wat Verstappen ervan vindt, maar hij stelde eerder wel dat hij de intentie heeft zijn contract bij Red Bull uit te dienen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt wederom geconfronteerd met de geruchten over een mogelijk vertrek van zijn Nederlandse superster. OE24 vraagt aan Marko of er dan toch een kern van waarheid in zit. Marko is duidelijk: "Dat moet je maar aan Toto Wolff vragen." Ook Sebastian Vettel en Andrea Kimi Antonelli worden in verband gebracht met het Mercedes-zitje. Ziet Marko de terugkeer van zijn voormalige ster Vettel zitten? "Hij wil wel. Vettel en Antonelli zijn namen met een groot verleden of een grote toekomst. Maar geen van hen is van het niveau van Max Verstappen."