Perez zelfverzekerd na sterke vrijdag in Japan

Ook Sergio Perez kende een positieve vrijdag op het circuit van Suzuka. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen in de eerste vrije training. Perez is zelfverzekerd en hij verwacht een drukke dag op zaterdag.

Perez was in de eerste vrije training slechts 0,181 seconden langzamer dan de snelste tijd van Verstappen. In de tweede vrije training was het nat buiten, en Red Bull besloot beide auto's binnen te houden. Aangezien men een droge race verwacht, had het volgens hen geen nut om veel meters te gaan maken in VT2. Desalniettemin is het gevoel bij Red Bull goed en gelden ze als de grote favorieten voor de rest van het weekend.

Prima

Ook Sergio Perez voelt zich goed. De Mexicaanse coureur zag positieve signalen in de eerste vrije training en dat spreekt hij uit voor de camera's van F1 TV: "Al met al reden we een goede sessie. Ik was tevreden met de auto en ik geloof dat we een goede tijd hebben kunnen neerzetten. We hadden natuurlijk wel wat aanpassingen gedaan voor de tweede training, maar daarin konden we helaas niet rijden. Ik denk dat we alles hebben gedaan in VT1 wat we konden doen."

Zelfverzekerd

Aangezien meerdere teams lang binnen bleven staan in de tweede training, wordt de derde training morgen zeer belangrijk. Perez laat dan ook weten dat hij een drukke sessie verwacht, maar hij denkt niet dat dit voor problemen gaat zorgen: "We zijn zelfverzekerd. Ik vind dat de auto goed presteert. Tot dusver hebben we geen longruns kunnen uitvoeren. Ik denk dus dat het morgen een drukke dag zal gaan worden!"