"Marko ziet goede dingen: "We zijn goed bezig".

Het team van Red Bull Racing kende een goede vrijdag in Japan. In de eerste vrije training noteerden Max Verstappen en Sergio Perez de snelste tijden, terwijl ze niet reden in de tweede training vanwege de regen. Helmut Marko is tevreden, maar hij stelt dat ze nog niet te vroeg mogen juichen.

Red Bull rijdt in Japan met de nodige updates op de RB20. De Oostenrijkse renstal heeft vooral veel veranderingen doorgevoerd aan de vloer en ze hopen daarmee nog beter voor de dag te kunnen komen. Red Bull zag dat Max Verstappen en Sergio Perez een foutloze eerste vrije training afwerkten. Het lijkt er op dat de updates werken en het circuit van Suzuka lijkt daarnaast ook te passen bij het team.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook tevreden. De Oostenrijkse teamadviseur zag veel goede dingen en hij was dan ook zeer opgewekt toen hij sprak met zijn landgenoten van ORF: "We zijn goed bezig. We hebben een aantal technische veranderingen doorgevoerd en we zijn tevreden over de eerste run." Marko maakte zich wel een beetje zorgen over de run van Ferrari-coureur Charles Leclerc: "Oké, dat was niet vervelend, maar het was wel echt snel. We moeten zien hoeveel brandstof hij aan boord had. Maar afgezien daarvan zijn we tevreden."