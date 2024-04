Verstappen houdt Newey het liefst bij Red Bull

Red Bull-ontwerper Adrian Newey werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Aston Martin. Max Verstappen stelt dat hij deze verhalen niet heeft gelezen, maar dat hij het wel belangrijk vindt dat Newey binnenboord wordt gehouden.

Newey is één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. Hij was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van Red Bull en ze zijn bij het team heel erg blij met hem. In de afgelopen weken werd hij in verband gebracht met een mogelijke overstap. In eerste instantie ging het vooral over het team van Ferrari, maar vorige week stelde de Italiaanse tak van Motorsport.com dat Aston Martin de ontwerper een aanbod had gedaan.

In Japan kreeg Red Bull-coureur Max Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op deze verhalen. De regerend wereldkampioen stelt dat hij zich niet bezighoudt met dit soort verhalen. In de afgelopen weken liet Verstappen weten dat het belangrijk is om de kern van het team bij elkaar te houden. Aan Motorsport.com laat hij weten dat dit ook om Newey gaat: "Ja, natuurlijk. Adrian heeft door de jaren heen een iets andere rol gekregen, maar iedereen deelt mee in het succes. Ik kan natuurlijk wel roepen dat alles bij elkaar moet blijven, maar als iemand wel weggaan, dan kan je zoiets niet tegenhouden."