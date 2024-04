Verstappen vreest niet voor nieuwe remproblemen

Max Verstappen jaagt dit weekend in Japan op sportieve revanche. Twee weken geleden viel hij uit in Australië en nu wil hij weer gaan vlammen. Verstappen viel in Melbourne uit met remproblemen en hij stelt nu dat er al op zaterdag signalen waren voor deze problemen.

Verstappen begon zeer sterk aan het huidige seizoen. De Nederlandse wereldkampioen won in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar in Australië ging het dus mis. Hij viel in de openingsfase uit met remproblemen en dat was zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022. Hij reageerde rustig, maar vanzelfsprekend baalde hij wel. Nu is hij in Japan en daar wil hij gewoon weer gaan strijden om de overwinning.

Singapore

Vorig jaar nam Verstappen sportieve wraak in Japan. Hij won de race na een slecht weekend in Singapore. Door de internationale media wordt hij gevraagd of deze situaties vergelijkbaar zijn: "Elk jaar is anders, maar vorig seizoen hadden we het lastig in Singapore. Als je naar onze performance in Melbourne kijkt, dan waren we snel, maar haalden we de finish niet. Dat was niet ideaal. Normaal gesproken vindt onze auto de snelle bochten wel fijn, dus hopelijk kunnen we dat hier weer laten zien."

Signalen

Verstappen maakt zich in ieder geval geen zorgen over de race in Japan. Hij wordt gevraagd of hij weer remproblemen verwacht, maar zijn antwoord is duidelijk: "Nee." Hij legt wel uit dat Red Bull de problemen in Australië al zag aankomen: "Ik denk dat we al wat signalen op zaterdag kregen. Natuurlijk kun je achteraf zeggen dat het de remklauw was. Het is altijd vervelend om uit te vallen, al is het nog erger als er iets met de auto aan de hand is. Dat is niet het geval. We gaan verder en we leren er weer van."