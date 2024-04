Wolff hoopt verbetering en betere consistentie in Japan

Het team van Mercedes aast op een goed resultaat in Suzuka. De Duitse renstal heeft een waardeloze start van het seizoen achter de rug en ze hebben een goede prestatie nodig. Toto Wolff blijft positief en hij stelt dat de W15 ook sterk is op een aantal punten.

Mercedes koos voor dit jaar voor een volledig nieuw concept. Met deze nieuwe wagen wilden ze echt de aanval gaan openen op Red Bull Racing. Niets bleek minder waar te zijn, want in de eerste drie races van het seizoen vielen de prestaties van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell tegen. In Australië bereikte Mercedes een dieptepunt met een dubbele uitvalbeurt.

Performance

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou eigenlijk niet afreizen naar Japan, maar hij is er toch. In de preview van Mercedes klinkt hij in ieder geval hoopvol: "Het is fijn dat we weer kunnen gaan racen in Japan na een lastig weekend in Australië. De auto heeft dit jaar een paar keer een sterke performance laten zien, maar we hadden moeite met het leveren op de juiste momenten. Sinds Melbourne hebben we ons vooral gefocust op het verbeteren van de consistentie van de W15."

Uitdaging

Wolff heeft in ieder geval wel zin in de race op het circuit van Suzuka. De Oostenrijker is fan van de baan en hij legt uit wat Mercedes wil doen: "Suzuka staat bekend om zijn mix van snelle doordraaiers en langzame bochten. De hoogteverschillen zullen voor een andere uitdaging zorgen dan de circuits waarop we tot nu toe hebben gereden. Het is een goede kans om verder te bouwen op de dingen die we hebben geleerd sinds Australië."