Perez aast op podiumplek in Suzuka

Het team van Red Bull Racing aast aankomend weekend in Suzuka op een goed resultaat. De Oostenrijkse renstal geldt als de topfavoriet en ook Sergio Perez wil gaan schitteren. De Mexicaan geeft aan dat hij in Japan graag wil gaan terugkeren op het podium.

Ook Perez kende een lastig weekend in Australië. Zijn teamgenoot Max Verstappen viel uit in Melbourne en Perez kon ook geen goed resultaat neerzetten. De Mexicaan kampte met problemen aan zijn vloer waardoor hij zich niet kon mengen in de strijd om de podiumplekken. In Japan wil hij sportieve revanche gaan nemen, en dat geldt eigenlijk voor het hele team van Red Bull. Toch wil men nog niet te vroeg juichen.

Perez heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen voor de race in Suzuka. De Mexicaanse coureur weet dat het kan gaan regenen en in zijn vooruitblik is hij duidelijk: "Het weer heeft hier soms grote invloed op de gang van zaken. Er valt vaak regen en het lijkt ook in deze tijd van het jaar te zijn. We moeten het maximale halen uit de momenten in de auto om de afstelling te perfectioneren. Australië was gewoon niet de beste race van het jaar voor het team. De schade en de opgelopen schade tijdens de race waren jammer, maar we zijn dit soort dingen al eens te boven gekomen. We willen dit weekend terugkeren op het podium."