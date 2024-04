Marko verklapt Verstappen-geheimpje

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Japan op jacht naar sportieve revanche. De Nederlander viel twee weken geleden uit in Australië, maar daar lijkt hij niet mee te zitten. Volgens Helmut Marko was Verstappen deze week lekker aan het skiën, al mag dat mogelijk niet volgens zijn contract.

Verstappen kende een lastig raceweekend in Australië. De pace van de Red Bull viel het hele weekend een beetje tegen en de Ferrari's waren zeer snel. Verstappen werd vroeg in de race dan ook ingehaald door Carlos Sainz. Heel eventjes leek het er op dat Verstappen de jacht opende op Sainz, maar remproblemen gooiden roet in het eten. Voor het eerst in twee jaar tijd viel Verstappen weer uit.

Hij reageerde na afloop zeer realistisch en kalm op zijn onfortuinlijke uitvalbeurt. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft Verstappen al snel zijn zinnen verzet. In gesprek met OE24 laat Marko namelijk weten dat Verstappen al een paar dagen in Japan is: "Jammer genoeg komen dit soort remproblemen soms voor. In de tussentijd was Max in Japan aan het skiën in de mooiste diepe sneeuw ter wereld." OE24 confronteert Marko met het feit dat Verstappen volgens zijn contract dit soort dingen niet mag doen. Marko reageert snel: "Dan heb ik jullie al te veel verklapt!"