Wolff past planning aan en reist af naar Japan

Mercedes-teambaas Toto Wolff zal aankomend weekend toch aanwezig zijn in Japan. De Oostenrijker slaat elk jaar een aantal raceweekenden over en het was de bedoeling dat hij dat ook zou doen met de Japanse Grand Prix. Op dat besluit is hij nu dus teruggekomen.

Vlak na de Australische Grand Prix werd duidelijk dat Wolff het Japanse raceweekend zou verslaan. De Oostenrijker zou wel betrokken zijn bij de actie op de baan, maar hij zou zijn werkzaamheden uitvoeren vanuit de fabriek in Brackley. Nu heeft Wolff echter zijn planning omgegooid. Het team van Mercedes heeft echter aan Sky Sports bevestigd dat Wolff toch aanwezig is in Suzuka.

Het is niet duidelijk waarom Wolff heeft besloten om toch af te reizen naar Japan. Het team van Mercedes is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië wisten ze niet goed te presteren. In Melbourne beleefde Mercedes een dieptepunt met een dubbele uitvalbeurt. Lewis Hamilton viel uit met motorproblemen en George Russell crashte in de slotronde. Of deze dubbele uitvalbeurt te maken heeft met de beslissing van Wolff, is niet duidelijk. Mercedes heeft in ieder geval wel een goed resultaat nodig op het circuit van Suzuka.