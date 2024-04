'Horner krijgt nog meer macht bij Red Bull'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt nog niet voorbij te zijn. De Brit werd vlak voor de start van het nieuwe seizoen vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Zijn positie stond onder druk, maar nu lijkt het er op dat Horner en de Thaise eigenaren meer macht krijgen.

Red Bull bevestigde begin dit jaar dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Vlak voor de start van het Bahreinse raceweekend werd hij vrijgesproken, maar de geruchten bleven maar komen. Inmiddels was wel duidelijk geworden dat er een flinke machtsstrijd gaande was binnen het team van Red Bull. Horner zou steun krijgen van de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, terwijl de Oostenrijkse aandeelhouders liever afscheid van hem nemen.

Alle keuzes

Volgens F1-Insider is de macht van Horner groter dan ooit. Hij zou nu de exclusieve bevoegdheid hebben gekregen om alle belangrijke beslissingen te nemen over de teams van Red Bull en VCARB. Volgens F1-Insider zouden de Oostenrijkse aandeelhouders eraan denken om hun handen weg te trekken van de Formule 1-werkzaamheden. In dat geval zouden Horner en de Thaise aandeelhouder alle beslissingen mogen nemen op de Formule 1-taak. De Oostenrijkse aandeelhouders zouden dan via een fonds van Dietrich Mateschitz hun sponsoractiviteiten willen voortzetten.

Marko

Deze beslissing zou nog meer gevolgen kunnen hebben. Zo zou de Red Bull Ring van de kalender kunnen verdwijnen als het contract afloopt. Dat zou dus ook betekenen dat de Oostenrijkse Grand Prix zal verdwijnen. De beslissing zou ook gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van Helmut Marko. De teamadviseur zou nog weinig zin hebben om door te gaan bij het team.