Alpine introduceert belangrijke updates in Japan

Het team van Alpine is op een dramatische wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Pierre Gasly en Esteban Ocon wisten in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië geen potten te breken. Aankomend weekend in Japan introduceert het team in ieder geval een nieuw updatepakket.

Tijdens de wintertest werd al duidelijk dat Alpine achter de feiten aanliep. De nieuwe wagen was veel te zwaar en ze kwamen de nodige snelheid te kort. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly worstelden met de wagen en dat leverde een aantal matige resultaten op. Na drie races is Alpine nog puntloos en daar moet snel verandering in komen. De verschillen in het middenveld zijn klein en elk puntje is dus van belang.

Alpine-teambaas Bruno Famin laat nu weten dat de eerste updates af zijn voor Japan. Dat betekent dus dat Gasly en Ocon beter kunnen gaan presteren in Suzuka. Famin wordt geciteerd door RaceFans: "We liggen op schema met de eerste updates voor de A524. Ze zijn niet heel groot, maar het is voor ons belangrijk om ze zo snel mogelijk te introduceren, zodat we al het potentieel kunnen benutten en we ons pakket beter kunnen gaan begrijpen. Deze updates draaien vooral om een nieuwe voorvleugel en het verminderen van het gewicht."