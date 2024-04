'Bestolen' Hamilton leerde lessen van 2021

Lewis Hamilton heeft sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vocht in dat jaar een veelbesproken titelduel uit met Max Verstappen. Hamilton probeert er nu positief op terug te kijken en hij haalt er mooie lessen uit.

Hamilton en Verstappen vochten in 2021 een episch titelduel uit in de Formule 1. De twee coureurs stonden precies gelijk qua punten voor de start van de seizoensfinale en na een veelbesproken Safety Car-fase in de laatste ronde van de race, ging de titel naar Verstappen. Bij Hamilton, zijn fans en zijn team Mercedes heersten er veel woede over het einde van die titelstrijd, ook vandaag de dag wordt er nog veel gesproken over dit moment.

Hamilton laat nu weten dat hij er de positieve punten uit probeert te halen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reageert erop in een uitgebreid interview met GQ Magazine: "Of ik ben bestolen? Natuurlijk, je kent het verhaal. Het mooie aan dat moment was dat mijn vader toen bij me was. Dat neem ik mee. We zijn samen door deze achtbaan heengegaan, en we hadden mooie en slechte momenten. Op de dag dat ik het meeste pijn had, was hij daar. Hij heeft mij altijd geleerd om weer op te staan en mijn hoofd omhoog te houden."